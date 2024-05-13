Усик и Фьюри провели фотосессию перед боем

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели фотосессию перед поединком.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham

Напомним, Фьюри и Усик подерутся за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет

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Кто победит в бою Усик – Фьюри?
261 голос
Александр Усик
36%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
49%
Тайсон Фьюри
Ничья
15%
Деонтей Уайлдер

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2 комментария
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Про Усика говорит нечего,форма всегда.Но Фьюри конечно впечатляет и удивляет..В такой порядок себя привел,ну что ж ринг рассудит...
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Мистеру Пропперу с бородой было лучше
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