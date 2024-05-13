Усик и Фьюри провели фотосессию перед боем

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели фотосессию перед поединком.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham

Напомним, Фьюри и Усик подерутся за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет