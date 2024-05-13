Усик и Фьюри провели фотосессию перед боем
Александр Усик и Тайсон Фьюри провели фотосессию перед поединком.
Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham
Напомним, Фьюри и Усик подерутся за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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