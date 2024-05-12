«Я готов к субботе». Усик выложил фото из Саудовской Аравии

Александр Усик выложил фото с подготовки к бою с Тайсоном Фьюри.

«Я готов к вечеру субботы», − подписал публикацию в соцсетях чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе , который 18 мая подерется с за титул абсолютного чемпиона мира.

Усик и братья Кличко – так кто из них сильнее?

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