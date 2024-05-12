«Я готов к субботе». Усик выложил фото из Саудовской Аравии
Александр Усик выложил фото с подготовки к бою с Тайсоном Фьюри.
«Я готов к вечеру субботы», − подписал публикацию в соцсетях чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе Александр Усик, который 18 мая подерется с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.
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бокс искусство, а не вырубка
ну и главное что бы сильного урона здоровья не было никому