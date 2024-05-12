«Я готов к субботе». Усик выложил фото из Саудовской Аравии

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик выложил фото с подготовки к бою с Тайсоном Фьюри.

«Я готов к вечеру субботы», − подписал публикацию в соцсетях чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе Александр Усик, который 18 мая подерется с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

Усик и братья Кличко – так кто из них сильнее?

Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке

Опрос

Усик vs Фьюри. Вы за кого?
голосов
Александр Усик
%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
%
Тайсон Фьюри
За красивый бокс
%
Энтони Джошуа

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ dreamstep
Надеюсь Тайсон троллил весь мир боем с Нганну, и Усика он положит, до решения.
Я больше надеюсь на интересный бой
со сменой тактики и комбинаций
бокс искусство, а не вырубка
ну и главное что бы сильного урона здоровья не было никому
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий