Отец Фьюри ударил головой члена команды Усика после пресс-конференции

Отец Тайсона Фьюри ударил головой члена команды Александра Усика.

Джон Фьюри столкнулся головами с представителем команды украинского боксера, после чего нанес ему удар.

В результате отец Тайсона рассек себе лоб.

Фото: Gettyimages.ru/Nick Potts/PA Images

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