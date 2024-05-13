Отец Фьюри ударил головой члена команды Усика после пресс-конференции

Теги Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Отец Тайсона Фьюри ударил головой члена команды Александра Усика.

Джон Фьюри столкнулся головами с представителем команды украинского боксера, после чего нанес ему удар.

В результате отец Тайсона рассек себе лоб.

 

Фото: Gettyimages.ru/Nick Potts/PA Images

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11 комментариев
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Опять у Фьюри рассечение перед боем 😁
+19
-2
+17
Ответ Yobo
Опять у Фьюри рассечение перед боем 😁
К счастью, есть нюанс
+6
0
+6
Судя по фото там перестрелка была...
+4
0
+4
Ответ ComradeLeon
Надеюсь, из-за этой сечке никто бой не отменит
Сечки.
+2
-1
+1
чем ударил понятно, а кого или что?
+1
-1
0
Отец фьюри голова член усик ударил
+1
-1
0
носиками ударили, а теперь попкой
+1
-1
0
Надеюсь, из-за этой сечке никто бой не отменит
0
0
0
Батя Фьюри делает шоу )
0
0
0
Ответ kost68
чем ударил понятно, а кого или что?
Новость читать надо.
+2
-2
0
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