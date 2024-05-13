Отец Фьюри ударил головой члена команды Усика после пресс-конференции
Отец Тайсона Фьюри ударил головой члена команды Александра Усика.
Джон Фьюри столкнулся головами с представителем команды украинского боксера, после чего нанес ему удар.
В результате отец Тайсона рассек себе лоб.
Фото: Gettyimages.ru/Nick Potts/PA Images
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