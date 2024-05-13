Александр Усик: «У меня сильный корпус. Я не знаю, почему люди думают иначе»

Александр Усик не считает, что корпус – его слабое место.

«У меня слабый корпус? Если люди действительно так думают, то пускай. Я не знаю, почему они так решили.

Я считаю, что у меня сильный корпус», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью на ютуб-канал Boxing King Media.

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