Усик – о том, как понравиться девушке: «Отец говорил, что важно иметь хороший ремень, аккуратную прическу, чистые обувь и ногти. И следить за своим поведением»
Александр Усик поделился советом отца о том, как знакомиться с девушками.
«Однажды отец сказал мне: «Сынок, если ты хочешь понравиться девушке, то у тебя должны быть вычищенные ботинки, хороший ремень, чистые ногти и аккуратная прическа. Женщины всегда смотрят на твое поведение. Если хочешь шутить, то делай это хорошо».
Сейчас у меня хорошая обувь, четыре красивых пояса и отличные ногти на руках», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью Mail Sport Boxing.
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