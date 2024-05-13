Усик – о том, как понравиться девушке: «Отец говорил, что важно иметь хороший ремень, аккуратную прическу, чистые обувь и ногти. И следить за своим поведением»

Теги Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик поделился советом отца о том, как знакомиться с девушками.

«Однажды отец сказал мне: «Сынок, если ты хочешь понравиться девушке, то у тебя должны быть вычищенные ботинки, хороший ремень, чистые ногти и аккуратная прическа. Женщины всегда смотрят на твое поведение. Если хочешь шутить, то делай это хорошо».

Сейчас у меня хорошая обувь, четыре красивых пояса и отличные ногти на руках», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью Mail Sport Boxing.

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4 комментария
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Сейчас все проще - достаточно иметь хороший доход.
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… и не важно, какого цвета у тебя Бентли, добавил он
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"И убить по пьяни другого хахаля который не боксер" - сказал Александр Усик.
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ну так как он переобувался нужно уметь...
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