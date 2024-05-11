Роман Копылов: «Ислам досрочно победит Порье и защитит пояс. Думаю, он сделает Дастину кимуру»

Роман Копылов сделал прогноз на поединок Махачев – Порье.

«Думаю, что Ислам досрочно победит Порье и защитит пояс. Бой не пройдет всю дистанцию. Мне кажется, Махачев сделает ему болевой на руку – кимуру, – заявил боец UFC Роман Копылов.

Напомним, поединок Дастина Порье и Ислама Махачева возглавит турнир UFC 302.

Махачев заявил, что Хабиб предвидел попытку Порье сделать гильотину в их бою: «Перед UFC 242 он сказал мне поймать его на удушку, чтобы прочувствовать ее»

Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес: «Когда я побью Порье и Царукяна, что мне делать в легком дивизионе?»