Ислам Махачев: «Каждый раз, когда Порье дерется за титул, его кто-то придушивает. Я готовлю для него кое-что особенное»

Ислам Махачев признался, что готовит особенный прием для Дастина Порье.

«Каждый раз, когда Дастин дерется за титул, его кто-то придушивает. Теперь мне нужно приготовить что-то особенное.

Мы работаем над этим в спортзале. У меня есть кое-что для него», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, Дастин Порье подерется с Махачевым в главном событии UFC 302. Турнир состоится в ночь на 2 июня в Нюарке (США).

Махачев проведет защиту против Порье. Подготовка к переходу в полусредний вес?

Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес: «Когда я побью Порье и Царукяна, что мне делать в легком дивизионе?»