Ислам Махачев: «Каждый раз, когда Порье дерется за титул, его кто-то придушивает. Я готовлю для него кое-что особенное»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев признался, что готовит особенный прием для Дастина Порье.

«Каждый раз, когда Дастин дерется за титул, его кто-то придушивает. Теперь мне нужно приготовить что-то особенное.

Мы работаем над этим в спортзале. У меня есть кое-что для него», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, Дастин Порье подерется с Махачевым в главном событии UFC 302. Турнир состоится в ночь на 2 июня в Нюарке (США).

Махачев проведет защиту против Порье. Подготовка к переходу в полусредний вес?

Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес: «Когда я побью Порье и Царукяна, что мне делать в легком дивизионе?»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
заинтриговал)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий