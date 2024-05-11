Махачев – о дагестанцах, спасших людей из тонущего автобуса: «Горжусь моими земляками»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев прокомментировал смертельное ДТП в Санкт-Петербурге.

«Горжусь моими земляками. Никогда не пройдут мимо, если кому-то нужна помощь», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге произошла авария с пассажирским автобусом. Автомобиль выехал на тротуар, а затем не сумел вернуться на свою полосу. Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.

По последним данным Следственного комитета, в результате ДТП погибли семь человек.

Махачев готовится к бою с Порье в США: «Начало бойцовского лагеря в Нью-Джерси»

Махачев заявил, что Хабиб предвидел попытку Порье сделать гильотину в их бою: «Перед UFC 242 он сказал мне поймать его на удушку, чтобы прочувствовать ее»

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