Проба Гарсии показала наличие остарина. Следов 19-норандростерона нет (журналист Дэн Рафаэл)

Проба Райан Гарсии не показала следы 19-норандростерона.

Как сообщает журналист Дэн Рафаэл, сданная 19 апреля проба содержит остарин, но показала отрицательный результат на следы 19-норандростерона и мочевые метаболиты стероидов, связанных с тестостероном.

Пробы «Б», взятые 19 и 21 апреля, должны быть вскрыты 22 мая. Райану Гарсии разрешили отправить представителя, при котором будет произведена процедура проверки.

Напомним, что о положительной допинг-пробе Гарсии стало известно после боя с , в котором Райан победил решением большинства судей.

Райан Гарсия: «Я подаю в суд на VADA»