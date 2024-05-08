Проба Гарсии показала наличие остарина. Следов 19-норандростерона нет (журналист Дэн Рафаэл)
Проба Райан Гарсии не показала следы 19-норандростерона.
Как сообщает журналист Дэн Рафаэл, сданная 19 апреля проба содержит остарин, но показала отрицательный результат на следы 19-норандростерона и мочевые метаболиты стероидов, связанных с тестостероном.
Пробы «Б», взятые 19 и 21 апреля, должны быть вскрыты 22 мая. Райану Гарсии разрешили отправить представителя, при котором будет произведена процедура проверки.
Напомним, что о положительной допинг-пробе Гарсии стало известно после боя с Дэвином Хейни, в котором Райан победил решением большинства судей.