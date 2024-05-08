Проба Гарсии показала наличие остарина. Следов 19-норандростерона нет (журналист Дэн Рафаэл)

Теги допинг бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Гарсия - Хейни Бокс/MMA/UFC

Проба Райан Гарсии не показала следы 19-норандростерона.

Как сообщает журналист Дэн Рафаэл, сданная 19 апреля проба содержит остарин, но показала отрицательный результат на следы 19-норандростерона и мочевые метаболиты стероидов, связанных с тестостероном.

Пробы «Б», взятые 19 и 21 апреля, должны быть вскрыты 22 мая. Райану Гарсии разрешили отправить представителя, при котором будет произведена процедура проверки.

Напомним, что о положительной допинг-пробе Гарсии стало известно после боя с Дэвином Хейни, в котором Райан победил решением большинства судей.

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