Смит сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам более скилловый, но Хабиб лучше, потому что прет как танк»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Энтони Смит Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Энтони Смит заявил, что Хабиб Нурмагомедов превосходит Ислам Махачев.

«Если сравнивать с Хабибом, то Ислам − более разносторонний боец. Думаю, у Ислама лучше ударная техника, и, возможно, он получше в том, что касается выхода на приемы в партере. Он точно лучше в ударах ногами. То есть навыков у него больше.

Он разнообразнее Хабиба. Но Хабиб был невероятно хорош в том, что он делал. Он был хорош в навязывании своей воли любому сопернику.

Я бы сказал, что Ислам более скилловый, но Хабиб все равно был лучше из‑за того, что у него была сильная сторона, в которой уже просто некуда было быть лучше.

Вероятно, тут дело и в ментальном настрое. Они в этом тоже разные. Ислам выглядит более расслабленным, спокойным, никуда не спешит. А Хабиб − это просто молот, танк. Он прет на тебя, валит на землю и урабатывает. В этом плане Хабиб более жесткий», − сказал полутяжеловес UFC Энтони Смит.

Хабиб – Махачеву: «33 дня до боя. Вперед, брат. Было время, когда такие вершины в спорте казались фантастикой»

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2 комментария
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Гениально.
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Ответ Диономис
Гениально.
да, ничего гениальней никогда не читал, невероятное открытие
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