Федор Емельяненко: «Частные ММА-промоушены не волнует политика, они и больше следуют спортивным принципам, чем МОК»

Теги MMA Федор Емельяненко Политика Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко объяснил, почему ММА-промоушены не отстранили россиян.

«Почему ММА-промоушены оказались так благосклонны к россиянам? Не знаю. Слава богу, что так. Думаю, потому, что это частные, коммерческие организации, их меньше волнует политика.

Как оказалось, эти профессиональные промоушены больше следуют спортивным принципам, чем олимпийское движение. Везде говорили, что главный лозунг − «спорт − вне политики», а оказалось, что в первую очередь спорт и есть политика», − сказал Федор Емельяненко.

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