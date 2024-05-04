Федор Емельяненко: «Хочу попробовать себя в боксе. Тайсон почему-то не захотел драться, но есть еще варианты»

Теги MMA Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко заявил, что ведет переговоры о боксерском поединке.

«С ММА я закончил. К сожалению, у меня есть травмы, с которыми я не могу бороться. Но я хочу побоксировать. Хотел бы попробовать себя в боксе.

Соперники? Я готовлюсь, пока предварительно ведутся переговоры. Я вот думал, что с Майком Тайсоном подеремся, но он что-то не захотел. Сейчас общаемся с несколькими бойцами, вернее, с их промоутерами. Но я пока не хотел бы озвучивать. Если что-то срастется, то узнаем в ближайшее время», – признался Федор Емельяненко.

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5 комментариев
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Сложно представить, что хочет показать в боксе Федор, упавший от джеба Бейдера на первой минуте боя несколько лет назад
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Тайсон не захотел с тобой драться, потому что для него это было бы преднамеренным убийством.
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Фёдор может хорошо заработать если выйдет с американским блогером-боксером
Если предложат посмотрим, согласится или нет. Сам до недавнего времени ругал попмма, призывал запретить в жесткой форме, пугал прокуратурой, вот и посмотрим возьмут ли деньги верх.
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