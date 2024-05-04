Федор Емельяненко: «Хочу попробовать себя в боксе. Тайсон почему-то не захотел драться, но есть еще варианты»

Федор Емельяненко заявил, что ведет переговоры о боксерском поединке.

«С ММА я закончил. К сожалению, у меня есть травмы, с которыми я не могу бороться. Но я хочу побоксировать. Хотел бы попробовать себя в боксе.

Соперники? Я готовлюсь, пока предварительно ведутся переговоры. Я вот думал, что с Майком Тайсоном подеремся, но он что-то не захотел. Сейчас общаемся с несколькими бойцами, вернее, с их промоутерами. Но я пока не хотел бы озвучивать. Если что-то срастется, то узнаем в ближайшее время», – признался Федор Емельяненко.

Федор Емельяненко посетит бой между Тайсоном и Полом

Федор Емельяненко: «Всегда говорил, что биться в России – это так. Быть чемпионом за границей престижнее»