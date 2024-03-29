Федор Емельяненко посетит бой между Тайсоном и Полом

Теги Майк Тайсон MMA Федор Емельяненко бокс Джейк Пол Тайсон - Пол Бокс/MMA/UFC

Федора Емельяненко пригласят на бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

Ранее Емельяненко не раз выражал желание подраться с экс-чемпионом мира по боксу.

«Да, мы слышали об этой истории. Мы пригласим Федора Емельяненко на турнир», – заявил собеседник агентства.

Поединок между Тайсоном и Полом состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

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