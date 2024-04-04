Молдавский − о смешных моментах с Федором: «Мы всегда много шутим, тренировки проходят в веселой обстановке»

Валентин Молдавский назвал веселой атмосферу на тренировках с Федором Емельяненко.

«Смешные моменты с Федором? В целом, мы всегда много шутим. Не могу назвать какой-то один момент, в веселой обстановке всегда проходят тренировки», − сказал тяжеловес PFL Валентин Молдавский, который в ночь на 5 апреля подерется с Анте Делией.

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