Дариуш уверен, что выиграет у Махачева: «Верю, что могу побить любого бойца в мире»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бенеил Дариуш уверен, что выиграет у Ислама Махачева.

«Я искренне верю, что все еще могу побить любого бойца в мире, включая Махачева или кого-то еще, кто претендует на титул. Я не сомневаюсь, что могу сделать это. Просто в последнее время дела идут не так хорошо, как я надеялся.

Но я уже был в таком положении – и мне удавалось это исправить. Знаю, что стал старше, поэтому люди говорят: «Нет, у него ничего не выйдет». Но во мне сомневались и раньше», – сказал легковес UFC Бенеил Дариуш.

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