Махачев провел тренировку с членом зала славы UFC Эдгаром

Теги UFC MMA Фрэнки Эдгар Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев провел тренировку с членом зала славы UFC Фрэнки Эдгаром.

Совместной фотографией Эдгар поделился в социальных сетях.

«Рад, что эти машины приехали в город на несколько недель. Нет никого лучше этих ребят», – подписал публикацию Эдгар.

Эдгар – бывший чемпион UFC в легком весе. Он завершил карьеру в 2022 году с рекордом 24-11-1.

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С членом Эдгара!
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