Махачев провел тренировку с членом зала славы UFC Эдгаром

Ислам Махачев провел тренировку с членом зала славы UFC Фрэнки Эдгаром.

Совместной фотографией Эдгар поделился в социальных сетях.

«Рад, что эти машины приехали в город на несколько недель. Нет никого лучше этих ребят», – подписал публикацию Эдгар.

Эдгар – бывший чемпион в легком весе. Он завершил карьеру в 2022 году с рекордом 24-11-1.

Ислам Махачев: «Мой любимый боец – Фрэнки Эдгар»

Рейтингу P4P – 10 лет. Что сейчас с лидерами первого списка лучших бойцов UFC?