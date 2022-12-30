Блахович про оправдания Анкалаева после боя: «Меня это бесит. Если вам плохо, оставайтесь дома, пейте чай с медом и отдыхайте»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Польский боец UFC Ян Блахович раскритиковал Магомеда Анкалаева, который сообщил, что у него были проблемы в тренировочном лагере перед поединком.

«Я ненавижу, когда кто-то извиняется. Меня бесит, когда кто-то оправдывается. Я никогда не говорю, что мой тренировочный лагерь был плохим, что у меня были травмы и так далее.

Если вам плохо, оставайтесь дома, пейте чай с медом и отдыхайте. Если вы вступаете в бой, то потом не извиняйтесь. Это показывает вашу слабость, вот и все.

Все говорили, что я проиграю бой. Букмекеры и фанаты думали, что он нокаутирует меня и прикончит в первом раунде, но я почти выиграл поединок.

Теперь Анкалаев ищет оправдания и рассказывает, почему не был так хорош, как от него ожидали. Почему? Да потому что я был хорош в этом поединке. Потому что я не позволил ему делать то, что он делает постоянно.

Сейчас он говорит: «Я был травмирован. Был плохой лагерь». Я не верю в это. Это просто слабость», – считает Блахович.

Бой Анкалаева и Блаховича на UFC 282 закончился ничьей.

Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год

Анкалаев уничтожил поляка и должен был стать чемпионом UFC. Но американские судьи украли победу – и это беспредел

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14 комментариев

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Вячеслав Тотров
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Все-таки легендарное польское говнецо страшная сила
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SGambler
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Ответ ascom731
Но тут контекст в том, что Анкалаев, даже будучи не в форме, бой то выиграл по сути.
А кто сказал что он был не в форме, перед боем он такого не говорил, а после боя все что угодно можно говорить, любой проигравший такое говорит. Может это Блаха его сделал не в форме?
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ascom731
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Ответ SGambler
Правильно говорит, меня тоже это бесит, перед боем каждый орет что он в лучшей форме, а со*нув в бою начинает говорить как будто чуть ли не инвалидом вышел драться. Или не выходи в таком состоянии, или заткнись и не ной что был травмирован.
Но тут контекст в том, что Анкалаев, даже будучи не в форме, бой то выиграл по сути.
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SGambler
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Ответ Hasan_072
вручите ему уже пояс UFC в категории «переобувание»
В чем переобувание? Он и сейчас не говорит что победил, он говорит об оправданиях и нытье после боя.
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SGambler
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Правильно говорит, меня тоже это бесит, перед боем каждый орет что он в лучшей форме, а со*нув в бою начинает говорить как будто чуть ли не инвалидом вышел драться. Или не выходи в таком состоянии, или заткнись и не ной что был травмирован.
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Фарит Абдрашитов
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Блоха польская всё воняет.
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pasha_t
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Как можно было так обосраться🤡
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заратустра-будрайтис
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Все правильно говорит Бласко, не нужно доставать эти «травмы», «болезни» и «личные проблемы», если вышел в октагон, значит был готов
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Alexey Chalov
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Легендарный польский чес
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Oskar 09
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Быстро же переобулся сам же говорил что отдайте победу Магомеду а сейчас говорит что он почти выиграл бой.
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Hasan_072
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вручите ему уже пояс UFC в категории «переобувание»
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Ас Юсупов
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Молчал бы уже)
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SantexnikShow
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👟🔄👠
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s_h_a_m_a_n
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Сразу после боя он другое говорил.
Удивился ничьей. А теперь оказывается он чуть не выиграл.
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