Блахович про оправдания Анкалаева после боя: «Меня это бесит. Если вам плохо, оставайтесь дома, пейте чай с медом и отдыхайте»

Польский боец UFC Ян Блахович раскритиковал , который сообщил, что у него были проблемы в тренировочном лагере перед поединком.

«Я ненавижу, когда кто-то извиняется. Меня бесит, когда кто-то оправдывается. Я никогда не говорю, что мой тренировочный лагерь был плохим, что у меня были травмы и так далее.

Если вам плохо, оставайтесь дома, пейте чай с медом и отдыхайте. Если вы вступаете в бой, то потом не извиняйтесь. Это показывает вашу слабость, вот и все.

Все говорили, что я проиграю бой. Букмекеры и фанаты думали, что он нокаутирует меня и прикончит в первом раунде, но я почти выиграл поединок.

Теперь Анкалаев ищет оправдания и рассказывает, почему не был так хорош, как от него ожидали. Почему? Да потому что я был хорош в этом поединке. Потому что я не позволил ему делать то, что он делает постоянно.

Сейчас он говорит: «Я был травмирован. Был плохой лагерь». Я не верю в это. Это просто слабость», – считает Блахович.

Бой Анкалаева и Блаховича на UFC 282 закончился ничьей.

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