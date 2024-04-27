«Прошлый год был очень тяжелым». Дариуш возьмет перерыв в карьере

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Бенеил Дариуш возьмет перерыв в карьере.

Об этом сообщил тренер легковеса UFC Рафаэль Кордейро.

«Прошлый год был для Бенни очень тяжелым. У него было два нокаута и три нокдауна. Его дважды отправили в нокдаун и один раз нокаутировали в зале, а потом его досрочно победил Чарльз Оливейра.

Затем он подрался с Арманом Царукяном – и снова был нокаутирован. В течение года было пять ситуаций, когда его голова получала серьезный урон. Бенеил – молодой парень, поэтому я попросил его взять паузу», – сказал Кордейро.

Дариушу 34 года. На его счету 16 побед, шесть поражений и одна ничья в UFC.

Царукян за минуту вырубил Дариуша и хочет титульник в UFC. Реванш с Махачевым все реальнее

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нелегкая конечно доля у бойцов. Такой урон получать постоянно. Дариушу - здоровья!
0
0
0
Ответ Александр Степанов
Нелегкая конечно доля у бойцов. Такой урон получать постоянно. Дариушу - здоровья!
За это им и платят
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий