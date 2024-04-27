«Прошлый год был очень тяжелым». Дариуш возьмет перерыв в карьере

Бенеил Дариуш возьмет перерыв в карьере.

Об этом сообщил тренер легковеса UFC Рафаэль Кордейро.

«Прошлый год был для Бенни очень тяжелым. У него было два нокаута и три нокдауна. Его дважды отправили в нокдаун и один раз нокаутировали в зале, а потом его досрочно победил .

Затем он подрался с – и снова был нокаутирован. В течение года было пять ситуаций, когда его голова получала серьезный урон. Бенеил – молодой парень, поэтому я попросил его взять паузу», – сказал Кордейро.

Дариушу 34 года. На его счету 16 побед, шесть поражений и одна ничья в UFC.

Царукян за минуту вырубил Дариуша и хочет титульник в UFC. Реванш с Махачевым все реальнее