«Прошлый год был очень тяжелым». Дариуш возьмет перерыв в карьере
Бенеил Дариуш возьмет перерыв в карьере.
Об этом сообщил тренер легковеса UFC Рафаэль Кордейро.
«Прошлый год был для Бенни очень тяжелым. У него было два нокаута и три нокдауна. Его дважды отправили в нокдаун и один раз нокаутировали в зале, а потом его досрочно победил Чарльз Оливейра.
Затем он подрался с Арманом Царукяном – и снова был нокаутирован. В течение года было пять ситуаций, когда его голова получала серьезный урон. Бенеил – молодой парень, поэтому я попросил его взять паузу», – сказал Кордейро.
Дариушу 34 года. На его счету 16 побед, шесть поражений и одна ничья в UFC.
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