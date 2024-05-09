Мокаев подтвердил, что подерется с Капе на UFC 304: «27 июля будет очередная победа»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев UFC 304 Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев заявил, что подерется с Манелом Капе.

«Иншаллах, 27 июля будет очередная победа», – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев.

Поединок Мокаева и Капе состоится в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304.

Мухаммад Мокаев : «Махачев выше уровнем Царукяна. Не уверен, что результат реванша будет другим»

Мокаев считает, что UFC намеренно не дает ему титульный бой: «Возможно, это из-за поддержки Палестины. Но они меня не остановят»

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2 комментария
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хороший бой на пути к титульнику
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Кажется ему придётся драться со всеми подряд из топ 10,чтоб дойти к титульнику
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