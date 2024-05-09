Мокаев подтвердил, что подерется с Капе на UFC 304: «27 июля будет очередная победа»
Мухаммад Мокаев заявил, что подерется с Манелом Капе.
«Иншаллах, 27 июля будет очередная победа», – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев.
Поединок Мокаева и Капе состоится в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304.
Мухаммад Мокаев : «Махачев выше уровнем Царукяна. Не уверен, что результат реванша будет другим»
Мокаев считает, что UFC намеренно не дает ему титульный бой: «Возможно, это из-за поддержки Палестины. Но они меня не остановят»