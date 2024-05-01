Мухаммад Мокаев: «Пантожа – просто пес, знающий джиу-джитсу. Ничего особенного в нем не вижу»

Мухаммад Мокаев высказался о бое Алешандре Патонжи и Стива Эрцега.

«Очень хочу, чтобы Эрцег победил. Думаю, что его ударная техника лучше. Пантожа – просто пес, знающий джиу-джитсу. Ничего особенного я в нем не вижу», – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Титульный поединок между Пантожей и Эрцегом состоится 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и возглавит UFC 301.

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