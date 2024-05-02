Мухаммад Мокаев: «Мой стиль не самый захватывающий, но однажды это изменится. Просто подождите»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев опубликовал новый пост в социальных сетях.

«Победная серия из 36 боев. Мне всего 23 года! Возможно, мой стиль не самый захватывающий, но однажды это изменится. Просто подождите», – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев.

Мокаев (11-0) в последний раз дрался в марте, когда победил Алекса Переса единогласным решением судей. На его счету шесть побед в UFC.

Мухаммад Мокаев: «Отправляюсь в Дагестан на очередные сборы. Я самый активный боец дивизиона»

Мокаев недоволен, что Перес обошел его в рейтинге UFC: в марте Мухаммад победил Алекса

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