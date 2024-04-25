Силва обратился к Мокаеву на русском языке: «Я тебя порву»

Бруно Силва обратился к Мухаммаду Мокаеву на русском языке.

«Как дела, ? Хочу подраться с тобой в твоем же доме – Великобритании. Ответь на мой вызов, давай сделаем это. [Переходит на русский] Я тебя порву», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Бруно Силва.

Силве 34 года. В последний раз он дрался в марте-2023, когда задушил Тайсона Нэма во втором раунде. На его счету три победы и два поражения в UFC.

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