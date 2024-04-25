Силва обратился к Мокаеву на русском языке: «Я тебя порву»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Бруно Силва обратился к Мухаммаду Мокаеву на русском языке.

«Как дела, Мухаммад? Хочу подраться с тобой в твоем же доме – Великобритании. Ответь на мой вызов, давай сделаем это. [Переходит на русский] Я тебя порву», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Бруно Силва.

Силве 34 года. В последний раз он дрался в марте-2023, когда задушил Тайсона Нэма во втором раунде. На его счету три победы и два поражения в UFC.

Мухаммад Мокаев: «Отправляюсь в Дагестан на очередные сборы. Я самый активный боец дивизиона»

Мокаев вызвал Джошуа Вана: «22 июня в Саудовской Аравии. Ван или Два – без разницы»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий