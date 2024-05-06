Мокаев считает, что UFC намеренно не дает ему титульный бой: «Возможно, это из-за того, что я поддержал Палестину. Но они не смогут меня остановить»

Мухаммад Мокаев уверен, что UFC специально не дает ему титульный бой.

«Алекса Переса подняли в рейтинге, потому что он победил парня, который выше нас всех. Возможно, это правильно. Но ведь я недавно выиграл у Переса единогласным решением судей. У меня в UFC 6-0, а у Алекса это была первая победа за четыре года.

Я думаю, что все дело в политике. Посмотрите на мой рекорд. Претендент, который дрался за титул шел с рекордом 3-0 в UFC. Я говорю то, что у меня в голове. И в поддержку Палестины я высказывался. Возможно, это повлияло на принятие решений. Главное для меня – побеждать. Они могут задержать меня в гонке за пояс, но остановить – никогда», – заявил боец UFC Мухаммад Мокаев.

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