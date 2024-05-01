Ковингтон сообщил, что вернется летом: «Осталось понять, кто будет моим соперником»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон рассказал, когда вернется к выступлениям.

«Я уверен, что подерусь уже этим летом. Сейчас руководство UFC пытается найти для меня самое большое имя. Летом пройдет Международная бойцовская неделя – это большое событие.

Думаю, что промоушен хочет, чтобы я подрался именно там. Осталось понять, кто будет моим соперником», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Ковингтон (17-4) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

Ковингтон хочет реванш с Эдвардсом: «В первом бою в клетке был не я»

Гэрри − об отказе Ковингтона от боя: «У парня болит нога. Бой с Эдвардсом был в декабре, но ему все еще больно»

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