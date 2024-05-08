Алекс Перейра пожертвует $120 тысяч жертвам наводнений на юге Бразилии
Алекс Перейра оказал финансовую помощь пострадавшим от наводнений в Бразилии.
«Многие жители юга Бразилии нуждаются в помощи из-за дождей и наводнений. Недавно я пожертвовал деньги из своего кармана.
Также я передал продовольствия на 100 тысяч долларов нуждающимся. Позже я отправлю еще 20 тысяч. Делаю все, что в моих силах», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.
На 8 мая жертвами наводнений в Бразилии стали 90 человек, более 130 пропали без вести.
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