Алекс Перейра пожертвует $120 тысяч жертвам наводнений на юге Бразилии

Алекс Перейра оказал финансовую помощь пострадавшим от наводнений в Бразилии.

«Многие жители юга Бразилии нуждаются в помощи из-за дождей и наводнений. Недавно я пожертвовал деньги из своего кармана.

Также я передал продовольствия на 100 тысяч долларов нуждающимся. Позже я отправлю еще 20 тысяч. Делаю все, что в моих силах», − сказал чемпион в полутяжелом весе .

На 8 мая жертвами наводнений в Бразилии стали 90 человек, более 130 пропали без вести.

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