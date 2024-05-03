Джонс обратился к фанатам: «Какой мой бой вы бы хотели увидеть? С Аспиналлом или Перейрой?»

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Том Аспиналл Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс спросил у фанатов, с кем ему следует подраться.

«Ребята, бой с моим участием против кого вы бы хотели увидеть больше всего: Алекс Перейра или Том Аспиналл?» − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Напомним, что в 2024 году Джонс должен подраться со Стипе Миочичем за титул в тяжелом весе. Поединок должен был состояться в ноябре-2023, но его отменили из-за травмы Джона.

Джонс ответил на критику поединка с Миочичем: «К черту самый главный бой в его жизни. Давайте лишим его семью заработка, да?»

Уайт − о конфликте Джонса с допинг-офицерами: «Джон всегда попадает в неприятности»

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
С Перрейрой будет ровно то же, что и с Ганом, Аспиналл интереснее, но и опаснее
+5
0
+5
Боунс нашел себе сладкую булочку в виде Перейры, который не умеет бороться))) ну еще бы))
+1
0
+1
Ответ Мадина Уйгурова
Что-то я сомневаюсь, что Перейра сядет на попу не нанеся ни одного удара и позволит забить себя, обняв голову руками, как это сделал обделавшийся ещё на взвешивании Ган
Ган по скорости быстрее перейры, но даже он ни разу не попал по джонсу, это бессмысленный бой
+1
0
+1
Ответ Богдан
С Перрейрой будет ровно то же, что и с Ганом, Аспиналл интереснее, но и опаснее
Что-то я сомневаюсь, что Перейра сядет на попу не нанеся ни одного удара и позволит забить себя, обняв голову руками, как это сделал обделавшийся ещё на взвешивании Ган
0
0
0
Ответ Мадина Уйгурова
Что-то я сомневаюсь, что Перейра сядет на попу не нанеся ни одного удара и позволит забить себя, обняв голову руками, как это сделал обделавшийся ещё на взвешивании Ган
Перейра еще физичиски слабее Гана и в партаре абсолютно не в чем не лучше , джонс его сразу скрутит в бараний рог
0
0
0
Ответ Ramzes So2
Перейра еще физичиски слабее Гана и в партаре абсолютно не в чем не лучше , джонс его сразу скрутит в бараний рог
Откуда вы взяли, что Перейра слабее Гана? Другая весовая ничего не говорит. У Гана 6 побед нокаутом, у Алекса 8, при том, что меньше боёв.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий