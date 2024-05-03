Джонс обратился к фанатам: «Какой мой бой вы бы хотели увидеть? С Аспиналлом или Перейрой?»

Джон Джонс спросил у фанатов, с кем ему следует подраться.

«Ребята, бой с моим участием против кого вы бы хотели увидеть больше всего: или ?» − написал в соцсетях чемпион в тяжелом весе .

Напомним, что в 2024 году Джонс должен подраться со за титул в тяжелом весе. Поединок должен был состояться в ноябре-2023, но его отменили из-за травмы Джона.

Джонс ответил на критику поединка с Миочичем: «К черту самый главный бой в его жизни. Давайте лишим его семью заработка, да?»

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