Джонс обратился к фанатам: «Какой мой бой вы бы хотели увидеть? С Аспиналлом или Перейрой?»
Джон Джонс спросил у фанатов, с кем ему следует подраться.
«Ребята, бой с моим участием против кого вы бы хотели увидеть больше всего: Алекс Перейра или Том Аспиналл?» − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Напомним, что в 2024 году Джонс должен подраться со Стипе Миочичем за титул в тяжелом весе. Поединок должен был состояться в ноябре-2023, но его отменили из-за травмы Джона.
Джонс ответил на критику поединка с Миочичем: «К черту самый главный бой в его жизни. Давайте лишим его семью заработка, да?»
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