Перейра заявил, что не хочет драться с Анкалаевым: «Нет нужды упоминать его имя»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Алекс Перейра Анкалаев - Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра объяснил, почему не хочет драться с Магомедом Анкалаевым.

«Я уже более-менее обговорил ситуацию с UFC. Бой с Анкалаевым вроде как исключен. Из-за того, что он сказал, поединок не имеет смысла.

Этот парень провел два очень плохих боя, которые было скучно смотреть. Нет нужды упоминать его имя», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

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5 комментариев
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понятно, что с борцом не хочет драться
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как и говорил ранее, Перейра не дурак и всячески будет сливаться от боя с Магой - он ему стилистически крайне неудобен, а профита там минимум будет и в медийности и в деньгах. очень большой риск.
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Тут всё однозначно. Шансов у Перейры (при всей моей симпатии у нему) против Анкалаева нет. Да и против любого борца. Это прекрасно понимает и Дана. А Перейра сейчас одна из очень немногих звёзд в ГАС. Поэтому команчу будут скармливать боксёров пока они не кончатся.
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Перейра намного более раскручен, а Мага как звезда скучен, хотя как боец великолепен. UFC не хочет этого боя.
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