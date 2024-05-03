Перейра заявил, что не хочет драться с Анкалаевым: «Нет нужды упоминать его имя»

Алекс Перейра объяснил, почему не хочет драться с Магомедом Анкалаевым.

«Я уже более-менее обговорил ситуацию с UFC. Бой с Анкалаевым вроде как исключен. Из-за того, что он сказал, поединок не имеет смысла.

Этот парень провел два очень плохих боя, которые было скучно смотреть. Нет нужды упоминать его имя», − сказал чемпион в полутяжелом весе .

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