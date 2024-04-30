Перейра − о сравнениях с Адесаньей: «Нужно понимать критерии. У меня два титула, но Адесанья много раз защищал пояс»

Алекс Перейра ответил на сравнения с Исраэлем Адесаньей.

«Нужно понимать критерии, которые используют люди. Адесанья несколько раз защищал титул в среднем весе, а я не смог этого сделать. Сколько это стоит?

Но есть вещи, которые удались мне, но не удались ему − титул в полутяжелом весе, двукратное чемпионство. Он пытался, но не смог.

Не знаю, ребят. Не переживаю по этому поводу, потому что значение имеет то, как ты вдохновляешь людей. Думаю, мне это хорошо удается», − сказал чемпион в полутяжелом весе .

Адесанья – о Перейре: «Он особенный человек. Всегда буду уважать его»