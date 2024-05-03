Джонс хочет драться с Перейрой: «Бой с Алексом − возможный следующий шаг после Миочича»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс заявил, что хочет драться с Алексом Перейрой.

«Если бы Алекс стал чемпионом в тяжелом весе, вы бы считали его величайшим всех времен? Возобновление тренировок заставило меня мыслить иначе.

Бой с Перейрой после поединка с Миочичем, возможно, станет следующим важным шагом, который можно совершить.

Этот убийца победил уже стольких чемпионов, для миллионов людей он уже легенда. Мой бой с ним − самый масштабный, который могут сделать UFC.

Дайте Алексу шанс отомстить за всех тех великих бразильских чемпионов, которых я победил», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Джонс обратился к фанатам: «Какой мой бой вы бы хотели увидеть? С Аспиналлом или Перейрой?»

Перейра заявил, что реванш с Прохазкой в разработке: «Это не 100%, но следующим должен быть Иржи»

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1 комментарий
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Чтоб задушить его быстрее чем Сирила?!
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