Хабиба пригласили в Индонезию для популяризации Дагестана

Хабиба Нурмагомедова пригласили в Индонезию для популяризации Дагестана.

Об этом сообщил посол Индонезии в РФ Жозе Антонио Морато Таварес на встрече с председателем правительства Дагестана.

«Хабиб популярен в Индонезии. Мы можем предложить, чтобы он приехал в Индонезию, чтобы популяризировать вашу республику», – заявил Таварес.

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