Хабиба пригласили в Индонезию для популяризации Дагестана

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Политика Бокс/MMA/UFC

Хабиба Нурмагомедова пригласили в Индонезию для популяризации Дагестана.

Об этом сообщил посол Индонезии в РФ Жозе Антонио Морато Таварес на встрече с председателем правительства Дагестана.

«Хабиб популярен в Индонезии. Мы можем предложить, чтобы он приехал в Индонезию, чтобы популяризировать вашу республику», – заявил Таварес.

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5 комментариев
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Это чтобы индонезийцы стали массово ездить в отпуск не к себе на Бали, а на дагестанские курорты?
Весьма рациональное вложение средств на популяризацию республики. Не иначе как бюджетных. И, возможно, даже федеральных.
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+3
Именно Дагестана? Не России?
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В Дагестане конечно очень красивая природа, но очень сомневаюсь чтобы индонезийцы туда поехали
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Зачем? Других вопросов к новости нет.
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