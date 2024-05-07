Хабиба пригласили в Индонезию для популяризации Дагестана
Хабиба Нурмагомедова пригласили в Индонезию для популяризации Дагестана.
Об этом сообщил посол Индонезии в РФ Жозе Антонио Морато Таварес на встрече с председателем правительства Дагестана.
«Хабиб популярен в Индонезии. Мы можем предложить, чтобы он приехал в Индонезию, чтобы популяризировать вашу республику», – заявил Таварес.
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Весьма рациональное вложение средств на популяризацию республики. Не иначе как бюджетных. И, возможно, даже федеральных.