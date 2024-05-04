Хабиб посетил матч «Боруссии Дортмунд» и «ПСЖ»: «Парижане могли сыграть лучше. Ждем следующий матч»
Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Боруссии Дортмунд» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«ПСЖ» мог сыграть лучше. Будем ждать следующий матч», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, дортмундская «Боруссия» победила «ПСЖ» в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 1:0.
Ответная игра состоится в Париже 7 мая.
У немецких клубов две победы в еврокубках на неделе, у итальянских – одна, у английских, испанских, французских – ни одной
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