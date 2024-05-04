Хабиб посетил матч «Боруссии Дортмунд» и «ПСЖ»: «Парижане могли сыграть лучше. Ждем следующий матч»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов УЕФА UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Боруссии Дортмунд» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» мог сыграть лучше. Будем ждать следующий матч», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, дортмундская «Боруссия» победила «ПСЖ» в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 1:0.

Ответная игра состоится в Париже 7 мая.

У немецких клубов две победы в еврокубках на неделе, у итальянских – одна, у английских, испанских, французских – ни одной

«Исторический матч». Хабиб посетил игру «Баварии» и «Реала»

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16 комментариев
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Хабиб Алонсо
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Пускай проведет с ними несколько тренировок в своем джакузи.
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Он же за Реал болел
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Ответ h4ww7xkqkz
Он же за Реал болел
Белую форму ПСЖ увидел и болел🤓
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Ответ Андрей Тихонов
Ман Сити в списке не хватает. Хабиб за цистерну случайно не болеет?
А где связь реала и сити?
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Оперативно, кто-то 2 дня хранил скриншот из сторис Хабиба, потом вспомнил о нём и опубликовал новость😅
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А Хабиб хоть раз на игре той же Баварии бывал?
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Всегда подозревал, что он немец !
По акценту
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А Хабиб хоть раз на игре той же Баварии бывал?
Да, он посещал накануне матч «Бавария» - «Реал»
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Ответ h4ww7xkqkz
Он же за Реал болел
Ну он в Мюнхен на Реал приехал, а деньги и положение позволяют на следующий день второй полуфинал посетить, далее Париж и Мадрид
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Ответ rusik krasav4ik
Ну он в Мюнхен на Реал приехал, а деньги и положение позволяют на следующий день второй полуфинал посетить, далее Париж и Мадрид
живут же люди
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Ответ pq
болеет за реал и псж. ну, такие вкусы у человека, не буду осуждать и заранее извиняюсь за всё
Ман Сити в списке не хватает. Хабиб за цистерну случайно не болеет?
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