Тренер Шары Буллета − о бое с Потерей: «Мы быстрее Игоря во много раз и превосходим в бойцовском IQ»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Игорь Потеря Шарабутдин Магомедов Магомедов − Потеря Бокс/MMA/UFC

В команде Шарабутдина Магомедова уверены в превосходстве над Игорем Потерей.

«Мы анализировали поединки Игоря, я дал добро на подписание контракта на этот бой. Потеря – выносливый спортсмен.

Мы не знаем, как он себя проявит в среднем весе. По скорости Игорь уступает Шаре во много раз, и по бойцовскому IQ тоже. Потеря такой рубака.

Магомедову вообще не нужно вступать в размен с кем-либо. Он высокоинтелектуальный парень, ему нужно работать на дистанции», − сказал тренер Шарабутдина Магомедова Гор Азизян.

Напомним, что бой Магомедова и Игоря Потери пройдет 22 июня.

Шара Буллет подерется с Игорем Потерей в Саудовской Аравии

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2 комментария
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Вы главное с мяч тв договоритесь а то опять вырежут бой украинца из прямого эфира)))
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Запомним)
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