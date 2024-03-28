Тренер Шары Буллета − о бое с Потерей: «Мы быстрее Игоря во много раз и превосходим в бойцовском IQ»

В команде Шарабутдина Магомедова уверены в превосходстве над Игорем Потерей.

«Мы анализировали поединки Игоря, я дал добро на подписание контракта на этот бой. Потеря – выносливый спортсмен.

Мы не знаем, как он себя проявит в среднем весе. По скорости уступает Шаре во много раз, и по бойцовскому IQ тоже. Потеря такой рубака.

Магомедову вообще не нужно вступать в размен с кем-либо. Он высокоинтелектуальный парень, ему нужно работать на дистанции», − сказал тренер Шарабутдина Магомедова Гор Азизян.

Напомним, что бой Магомедова и Игоря Потери пройдет 22 июня.

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