Тренер Шары Буллета − о бое с Потерей: «Мы быстрее Игоря во много раз и превосходим в бойцовском IQ»
В команде Шарабутдина Магомедова уверены в превосходстве над Игорем Потерей.
«Мы анализировали поединки Игоря, я дал добро на подписание контракта на этот бой. Потеря – выносливый спортсмен.
Мы не знаем, как он себя проявит в среднем весе. По скорости Игорь уступает Шаре во много раз, и по бойцовскому IQ тоже. Потеря такой рубака.
Магомедову вообще не нужно вступать в размен с кем-либо. Он высокоинтелектуальный парень, ему нужно работать на дистанции», − сказал тренер Шарабутдина Магомедова Гор Азизян.
Напомним, что бой Магомедова и Игоря Потери пройдет 22 июня.