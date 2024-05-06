Бивол – о Зинаде: «Лучше, чем ничего. На сегодня это самый реальный вариант»

Теги Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол прокомментировал.

«Зинад рассматривался в качестве оппонента перед прошлым боем, но тогда приняли решение, что Линдон Артур более известный, плюс у него был титул IBO. Сейчас у Малика вторая строчка рейтинга IBF. Нам сказали: «Можно с ним». А мы ответили: «Лучше, чем ничего». Это соперник другого плана с другими антропометрическими данными.

Малик Зинад – окончательный вариант? Сейчас обсуждается этот момент. Да, было объявление, желание есть, но остаются некоторые юридические нюансы, которые надо обсудить. Скоро все будет известно. День-два. Но на сегодня это самый реальный вариант», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Ранее ESPN сообщили, что Артура Бетербиева в поединке с Биволом заменит непобежденный ливийский боксер Малик Зинад.

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