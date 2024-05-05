Дмитрий Бивол проведет бой против ливийца Малика Зинада 1 июня (ESPN)

Дмитрий Бивол получил нового соперника вместо Бетербиева 1 июня.

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе получил нового соперника. Им стал ливийский боксер Малик Зинад (22-0). Об этом сообщил Турки Аль аш-Шейх со ссылкой на ESPN.

Последний бой Зинад провел 24 апреля 2024 года в Австралии, где победил решением большинства судей Джерома Пампеллоне и стал вторым номером рейтинга IBF.

Ранее чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBO Артур Бетербиев получил разрыв мениска, из-за чего бой с Биволом, который планировался на 1 июня, перенесен на неопределенный срок.

Чемпионский бой Бивола и Бетербиева сорван. Что дальше?