Дмитрий Бивол проведет бой против ливийца Малика Зинада 1 июня (ESPN)
Дмитрий Бивол получил нового соперника вместо Бетербиева 1 июня.
Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол получил нового соперника. Им стал ливийский боксер Малик Зинад (22-0). Об этом сообщил Турки Аль аш-Шейх со ссылкой на ESPN.
Последний бой Зинад провел 24 апреля 2024 года в Австралии, где победил решением большинства судей Джерома Пампеллоне и стал вторым номером рейтинга IBF.
Ранее чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBO Артур Бетербиев получил разрыв мениска, из-за чего бой с Биволом, который планировался на 1 июня, перенесен на неопределенный срок.