Бивол может получить нового соперника на 1 июня. Бой с Бетербиевым отложен из-за травмы
Дмитрий Бивол может получить нового соперника на 1 июня. Бетербиев травмирован.
Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который планировался на 1 июня, отложен, но может состояться до конца 2024 года.
Бетербиев травмировал мениск и перенесет операцию. По информации ESPN, он не выступит как минимум до сентября.
На данный момент организаторы ищут замену для Бивола. Турнир, который он должен возглавить в Эр-Рияде, остается в силе.
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