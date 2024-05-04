Бивол может получить нового соперника на 1 июня. Бой с Бетербиевым отложен из-за травмы

Теги Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол может получить нового соперника на 1 июня. Бетербиев травмирован.

Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который планировался на 1 июня, отложен, но может состояться до конца 2024 года.

Бетербиев травмировал мениск и перенесет операцию. По информации ESPN, он не выступит как минимум до сентября.

На данный момент организаторы ищут замену для Бивола. Турнир, который он должен возглавить в Эр-Рияде, остается в силе.

Бой Бивол – Бетербиев разогреет шоу-турнир двух команд: Уайлдер – капитан, промо – в стилистике Гая Ричи

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1 комментарий
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Жаль ,такой бой сорвался
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