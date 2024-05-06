Смит – о предложении Перейры провести поединок по грэпплингу: «Если я лягу на спину Алекса, то он обосрется»

Теги UFC MMA Энтони Смит Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Энтони Смит ответил на вызов Алекса Перейры для поединка в грэпплинге за деньги.

«Я возьму $50 тысяч. Заберу его деньги. Если я лягу на спину Перейры, то он обосрется», – заявил боец UFC Энтони Смит.

Ранее Алекс Перейра предложил Смиту поединок по грэпплингу, победитель которого получит $50 тысяч от проигравшего.

Энтони Смит − о сходстве с Богданом Гуськовым: «Было странно с ним фоткаться. Богдан очень добрый и уважительный»

Перейра заявил, что не хочет драться с Анкалаевым: «Нет нужды упоминать его имя»

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1 комментарий
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Ставлю дом Фредди Роуча, что обосрется Смит.
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