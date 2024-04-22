Мокаев вызвал Джошуа Вана: «22 июня в Саудовской Аравии. Ван или Два – без разницы»

Мухаммад Мокаев хочет поединок с Джошуа Ваном в июне.

«22 июня в Саудовской Аравии. Погнали. Джошуа Ван или Джошуа Два – без разницы», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Джошуа Ван в январе досрочно победил Фелипе Бунеса. Всего на его счету 10 побед (5 нокаутом) и одно поражение.

Мухаммад Мокаев: «Отправляюсь в Дагестан на очередные сборы. Я самый активный боец дивизиона»

Мокаев хочет драться с О’Мэлли: «Бой с Шоном? 100%, я хочу золота»