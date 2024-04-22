Мокаев вызвал Джошуа Вана: «22 июня в Саудовской Аравии. Ван или Два – без разницы»

Теги UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев хочет поединок с Джошуа Ваном в июне.

«22 июня в Саудовской Аравии. Погнали. Джошуа Ван или Джошуа Два – без разницы», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Джошуа Ван в январе досрочно победил Фелипе Бунеса. Всего на его счету 10 побед (5 нокаутом) и одно поражение.

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2 комментария
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Джошуа Ван должен был встретиться с китайским бойцом Су Мудаэрцзи на UFC 302, но тот снялся с боя.
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Глупый горец не знает как два по английски
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