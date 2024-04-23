Ван ответил Мокаеву: «Ты бросил мне вызов только потому, что у тебя уже есть соперник. Ссыкун!»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев Джошуа Ван Бокс/MMA/UFC

Джошуа Ван ответил на вызов Мухаммада Мокаева.

«Заткнись. Ты бросил мне вызов только потому, что у тебя уже есть соперник. Я разговаривал с [матчмейкером] Миком Мейнардом, он подтвердил это. Ссыкун! Не произноси больше мое имя», – написал в соцсетях боец наилегчайшего веса промоушена Джошуа Ван.

Ван (10-1) в последний раз дрался в январе, когда нокаутировал Фелипе Бунеса. На его счету три победы в UFC.

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