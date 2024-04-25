Поединок между Цзю и Ортисом пройдет за временный титул WBA
Бой Тимофея Цзю и Вирджила Ортиса получил титульный статус.
На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA.
Цзю и Ортис встретятся 3 августа в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Событие возглавит бой между действующим чемпионом WBA Исраилом Мадримовым и Теренсом Кроуфордом.
Цзю (24-1) в последний раз дрался в марте, когда проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей.
Ортис (20-0) в январе нокаутировал Фредрика Лоусона.
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