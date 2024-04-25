Поединок между Цзю и Ортисом пройдет за временный титул WBA

Теги WBA Тимофей Цзю бокс Вирджил Ортис Тим Цзю - Ортис Бокс/MMA/UFC

Бой Тимофея Цзю и Вирджила Ортиса получил титульный статус.

На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA.

Цзю и Ортис встретятся 3 августа в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Событие возглавит бой между действующим чемпионом WBA Исраилом Мадримовым и Теренсом Кроуфордом.

Цзю (24-1) в последний раз дрался в марте, когда проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей.

Ортис (20-0) в январе нокаутировал Фредрика Лоусона.

Сечка Цзю – дилетантство и ужас. Разобрали с профи

Тим Цзю принял вызов Ортиса: «Я всегда готов к современной классике»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В боксе иногда такое впечатление, что при желании они для драки двух бомжей у ларька найдут какой-нибудь титул.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий