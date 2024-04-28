Тим Цзю: «Мой бой с Ортисом – главное событие турнира»

Тимофей Цзю считает бой с Вирджилом Ортисом главным событием турнира в США.

«Я против Вирджила Ортиса – настоящее главное событие турнира. До скорой встречи, приятель!» – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.

Напомним, 3 августа в Лос-Анджелесе пройдет вечер бокса, который возглавит бой за чемпионский пояс WBO в первом среднем весе между Исраилом Мадримовым (10-0-1) и Теренсом Кроуфордом (40-0). Поединок Цзю – Ортис состоится в главном карде турнира.

Тим Цзю подерется за временный пояс с соперником, у которого 100% нокаутом. Победит – получит Кроуфорда?

Поединок между Цзю и Ортисом пройдет за временный титул WBA