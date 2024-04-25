UFC подтвердил, что бой Макгрегора и Чендлера возглавит 303-й номерной турнир

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера возглавит UFC 303.

Об этом промоушен официально объявил в среду. Бой запланирован на пять раундов и пройдет в полусреднем весе.

Турнир состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Макгрегор (22-6) не выходил в октагон с июля-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье.

Чендлер (23-8) в последний раз дрался в ноябре-2022, когда проиграл Порье удушающим приемом.

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