UFC подтвердил, что бой Макгрегора и Чендлера возглавит 303-й номерной турнир
Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера возглавит UFC 303.
Об этом промоушен официально объявил в среду. Бой запланирован на пять раундов и пройдет в полусреднем весе.
Турнир состоится в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.
Макгрегор (22-6) не выходил в октагон с июля-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье.
Чендлер (23-8) в последний раз дрался в ноябре-2022, когда проиграл Порье удушающим приемом.
Отстаньте от Чендлера. Помешательство на Коноре – норма