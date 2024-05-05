Дебютант UFC Руффи обратился к Махачеву: «Наслаждайся правлением, потому что скоро придет новый король»

Маурисио Руффи заявил, что намерен отобрать у Ислама Махачева титул чемпиона UFC.

«У меня есть послание для . Наслаждайся нахождением на вершине. Знаю, что тебя огорчила моя победа над твоим другом. Но наслаждайся правлением, потому что скоро придет новый король», − сказал дебютант-легковес UFC Маурисио Руффи, победивший Джейми Малларки на UFC 301.

Вероятно, Руффи говоря о «друге Махачева», говорил про Раймонда Магомедалиева, которого Маурисио победил на Претендентской серии Даны Уайта.

Представлен официальный постер UFC 302. В главном событии турнира Махачев подерется с Порье