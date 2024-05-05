Дебютант UFC Руффи обратился к Махачеву: «Наслаждайся правлением, потому что скоро придет новый король»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев UFC 301 Бокс/MMA/UFC

Маурисио Руффи заявил, что намерен отобрать у Ислама Махачева титул чемпиона UFC.

«У меня есть послание для Ислама Махачева. Наслаждайся нахождением на вершине. Знаю, что тебя огорчила моя победа над твоим другом. Но наслаждайся правлением, потому что скоро придет новый король», − сказал дебютант-легковес UFC Маурисио Руффи, победивший Джейми Малларки на UFC 301.

Вероятно, Руффи говоря о «друге Махачева», говорил про Раймонда Магомедалиева, которого Маурисио победил на Претендентской серии Даны Уайта.

Представлен официальный постер UFC 302. В главном событии турнира Махачев подерется с Порье

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3 комментария
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Руффи это имя что-ли? Больше похоже на кличку собаки или свиньи
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Ответ Евгений Цыбульников
"Who the f*ck is that guy?!"))
Больше удивил Раймонд Магомедалиев.
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