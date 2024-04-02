Петр Ян: «Мне нужны реванши. Это Двалишвили и О’Мэлли»

Петр Ян заявил, что хочет подраться с Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли.

«Мне нужны реванши. Я же сказал − сезон реваншей. С кем сначала драться? Без разницы. Это Двалишвили, это Шон О’Мэлли.

ушел в другой вес, нет смысла так что об этом говорить. Эти два реванша. Плюс мне интересен . Эти ребята, которые в топ-5, мне интересны», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

Ян заявил, что мог сняться с боя против Ядуна: «Если бы была критическая ситуация, то перенесли бы поединок»