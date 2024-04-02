Петр Ян: «Мне нужны реванши. Это Двалишвили и О’Мэлли»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Петр Ян заявил, что хочет подраться с Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли.

«Мне нужны реванши. Я же сказал − сезон реваншей. С кем сначала драться? Без разницы. Это Двалишвили, это Шон О’Мэлли.

Алджамейн Стерлинг ушел в другой вес, нет смысла так что об этом говорить. Эти два реванша. Плюс мне интересен Марлон Вера. Эти ребята, которые в топ-5, мне интересны», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

Ян заявил, что мог сняться с боя против Ядуна: «Если бы была критическая ситуация, то перенесли бы поединок»

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2 комментария
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Думаю, двалишвили не по зубам.
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