Джонс − оценил шансы Бивола и Бетербиева: «Возраст Артура − важный фактор, но он в отличной форме»

Теги Рой Джонс-младший Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс высказался о грядущем бое Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Очень крутой бой, его все ждут. И любой из них может выиграть. У Бетербиева есть мощь, а у Бивола − удивительная боксерская техника.

И в зависимости от того, кто сможет навязать свое, тот и выиграет. Может ли Бетербиев попасть в ранних раундах − да. Может ли Бивол избежать этого − да.

Это очень крутой бой. И оба − крутейшие чемпионы. Но возраст Артура − важный фактор. Но мы видим, что он держит себя в отличной форме и не угасает. Так что…

Вероятно, сейчас это на нем не скажется. Но возраст − это всегда важный фактор. Вопрос только в том, насколько ты держишь себя в форме», − сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс.

Напомним, что бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира по боксу состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

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