Канело легче Мунгуйи перед боем за звание абсолютного чемпиона мира

Теги суперсредний вес Сауль Альварес бокс Хайме Мунгуйя Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес легче Хайме Мунгуйи перед боем в Лас-Вегасе.

В ночь на 5 мая в Лас-Вегасе (Невада) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем Альваресом и Хайме Мунгуйей.

За сутки до турнира боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания:

Сауль Альварес: «Вырублю Мунгуйю к восьмому раунду. Я нахожусь на другом уровне»

Эдди Хирн: «Не удивлюсь, если Канело вырубит Де Ла Хойю на взвешивании»

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