Канело легче Мунгуйи перед боем за звание абсолютного чемпиона мира

Сауль Альварес легче Хайме Мунгуйи перед боем в Лас-Вегасе.

В ночь на 5 мая в Лас-Вегасе (Невада) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между и Хайме Мунгуйей.

За сутки до турнира боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания:

Сауль Альварес – 75,66 кг;

– 75,93 кг.

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