Канело легче Мунгуйи перед боем за звание абсолютного чемпиона мира
Сауль Альварес легче Хайме Мунгуйи перед боем в Лас-Вегасе.
В ночь на 5 мая в Лас-Вегасе (Невада) состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем Альваресом и Хайме Мунгуйей.
За сутки до турнира боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания:
- Сауль Альварес – 75,66 кг;
- Хайме Мунгуйя – 75,93 кг.
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