Энтони Смит сломал лодыжку в бою с Анкалаевым на UFC 277

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что американский полутяжеловес UFC Энтони Смит получил перелом ноги в бою с Магомедом Анкалаевым.

«Смит рассказал мне вечером, что в субботу он сломал левую лодыжку в бою против . Это потребует хирургического вмешательства», – написал журналист.

На UFC 277 Анкалаев победил Смита техническим нокаутом во втором раунде.

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