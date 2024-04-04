Прохазка объяснил, почему должен получить титульник в случае победы над Ракичем: «Остановка с Перейрой была ранней»

Иржи Прохазка считает, что судья рано остановил его бой с Алексом Перейрой.

«Считаю, что после последнего боя, после той ранней остановки я заслуживаю титульник, если выиграю на следующей неделе», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.

Напомним, что в ноябре-2023 Прохазка проиграл техническим нокаутом во втором раунде боя за титул в полутяжелом весе. В клетке поединок обслуживал британец Марк Годдард.

Иржи вернется в клетку на UFC 300: его поединок с возглавит прелимы.

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