Прохазка объяснил, почему должен получить титульник в случае победы над Ракичем: «Остановка с Перейрой была ранней»
Иржи Прохазка считает, что судья рано остановил его бой с Алексом Перейрой.
«Считаю, что после последнего боя, после той ранней остановки я заслуживаю титульник, если выиграю на следующей неделе», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.
Напомним, что в ноябре-2023 Прохазка проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом во втором раунде боя за титул в полутяжелом весе. В клетке поединок обслуживал британец Марк Годдард.
Иржи вернется в клетку на UFC 300: его поединок с Александром Ракичем возглавит прелимы.
Прохазка хочет реванш с Перейрой: «Я проиграл из-за маленькой ошибки»
Иржи Прохазка: «У Хилла больше навыков, чем у Перейры. И я был лучше Алекса в нашем бою»
Вот уж эти переобувания с подачи менеджеров.
Не по-самурайски совсем, Иржик.