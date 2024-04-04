Прохазка объяснил, почему должен получить титульник в случае победы над Ракичем: «Остановка с Перейрой была ранней»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Александр Ракич Иржи Прохазка Алекс Перейра UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка считает, что судья рано остановил его бой с Алексом Перейрой.

«Считаю, что после последнего боя, после той ранней остановки я заслуживаю титульник, если выиграю на следующей неделе», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.

Напомним, что в ноябре-2023 Прохазка проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом во втором раунде боя за титул в полутяжелом весе. В клетке поединок обслуживал британец Марк Годдард.

Иржи вернется в клетку на UFC 300: его поединок с Александром Ракичем возглавит прелимы.

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4 комментария
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Настоящий самурай, для которого своевременная остановка должна производиться только квалифицированным патологоанатомом для констатации смерти💪
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эх, Иржи, Иржи..а ведь после боя говорил, что остановка была правильной.
Вот уж эти переобувания с подачи менеджеров.
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Ответ DrDro
Ноябрь 2023: "Судья прав. Еще 2-3 секунды и всё могло закончиться по-другому." Не по-самурайски совсем, Иржик.
Апрель 2024: " Судья не прав, еще 2-3 недели и я бы точно победил "
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Ноябрь 2023: "Судья прав. Еще 2-3 секунды и всё могло закончиться по-другому."
Не по-самурайски совсем, Иржик.
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