Анкалаев – Уайту: «Неважно, сколько людей мне придется нокаутировать, чтобы получить титульник. Я стану чемпионом»

Магомед Анкалаев обратился к президенту UFC Дане Уайту.

«Неважно, сколько людей мне придется нокаутировать, чтобы получить титульник. Я сделаю это и стану чемпионом. Выстраивай их в ряд», – написал в соцсетях полутяжеловес промоушена , отметив аккаунт .

Анкалаев (19-1-1) в последний раз дрался в январе, когда досрочно победил .

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