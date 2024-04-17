Анкалаев – Уайту: «Неважно, сколько людей мне придется нокаутировать, чтобы получить титульник. Я стану чемпионом»
Магомед Анкалаев обратился к президенту UFC Дане Уайту.
«Неважно, сколько людей мне придется нокаутировать, чтобы получить титульник. Я сделаю это и стану чемпионом. Выстраивай их в ряд», – написал в соцсетях полутяжеловес промоушена Магомед Анкалаев, отметив аккаунт Уайта.
Анкалаев (19-1-1) в последний раз дрался в январе, когда досрочно победил Джонни Уокера.
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