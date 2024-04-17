Анкалаев – Уайту: «Неважно, сколько людей мне придется нокаутировать, чтобы получить титульник. Я стану чемпионом»

Теги UFC Дана Уайт MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев обратился к президенту UFC Дане Уайту.

«Неважно, сколько людей мне придется нокаутировать, чтобы получить титульник. Я сделаю это и стану чемпионом. Выстраивай их в ряд», – написал в соцсетях полутяжеловес промоушена Магомед Анкалаев, отметив аккаунт Уайта.

Анкалаев (19-1-1) в последний раз дрался в январе, когда досрочно победил Джонни Уокера.

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7 комментариев
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Даня Белый: "Ну раз неважно, то еще боев 5 у тебя перед титульником будет"
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Набрал воздуха и газанул)
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Не отказался бы от юфс 300 - уже возможно был бы чемпионом. А так, скорее всего в очередь после Иржи
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вначале было смешно, но потихоньку Магомед осваивает трешток, худо бедно но главное начать
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При условии,что это не будет Рамадан
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Ответ Арни Терминатор
Даже комментировать слов Анкалаева сложно))
словА
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