Перейра отказался от боя с Анкалаевым в октябре: «Хочу вернуться в октагон раньше»

Алекс Перейра отказался от поединка с Магомедом Анкалаевым.

Ранее Анкалаев предложил бразильскому бойцу провести бой на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби.

«Я не хочу драться в конце года. Планирую вернуться в октагон раньше. Судя по всему, он готов не будет, поэтому я не понимаю, зачем он бросил мне вызов», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе .

Анкалаев – Уайту: «Неважно, сколько людей мне придется нокаутировать, чтобы получить титульник. Я стану чемпионом»

Перейра − о бое с Анкалаевым: «Моя команда видит, что я готов к такому поединку»