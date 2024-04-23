Перейра отказался от боя с Анкалаевым в октябре: «Хочу вернуться в октагон раньше»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Алекс Перейра UFC 308 Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра отказался от поединка с Магомедом Анкалаевым.

Ранее Анкалаев предложил бразильскому бойцу провести бой на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби.

«Я не хочу драться в конце года. Планирую вернуться в октагон раньше. Судя по всему, он готов не будет, поэтому я не понимаю, зачем он бросил мне вызов», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

Анкалаев – Уайту: «Неважно, сколько людей мне придется нокаутировать, чтобы получить титульник. Я стану чемпионом»

Перейра − о бое с Анкалаевым: «Моя команда видит, что я готов к такому поединку»

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11 комментариев
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Перейре респект за желание оставаться активным. Мага пусть дальше сидит и бросает вызовы в Иксе. Ему предлагали титульник в главном событии юбилейного турнира, но он слился. Теперь ставит условия Перейре насчёт место и времени проведения боя. К сожалению, рано или поздно он получит титульник, потому что в полутяжах ограничен выбор претендентов. Магомед очень разочаровал.
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Мёдом всем этим намазано в этом Абу-Даби, всех туда стараются затащить... правильно Перейра делает, что не играет по их правилам, а навязывает свои.
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Ответ Homelander_666
Перейре респект за желание оставаться активным. Мага пусть дальше сидит и бросает вызовы в Иксе. Ему предлагали титульник в главном событии юбилейного турнира, но он слился. Теперь ставит условия Перейре насчёт место и времени проведения боя. К сожалению, рано или поздно он получит титульник, потому что в полутяжах ограничен выбор претендентов. Магомед очень разочаровал.
После прошлого невзрачного титульного боя, в котором он отлежался, он дрался только с одним бойцом - Уокером. При всем уважении к Джонни Уокеру, я считаю он не тот боец, после победы над которым люди должны получать титульник. Причем отказываясь от самого большого боя, а после ставя условия где и когда драться чемпиону.
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Ответ Тамагавк
Вы читали причину отказа Анкалаева?
Какая причина? Рамадан? Выбирай или большой спорт или вера. В всех видах спорта есть мусульмане и они выступают в этот праздник. Причем сам по себе мма для них эта харам, но это же другое.
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Ответ Тамагавк
Вы читали причину отказа Анкалаева?
Пропустить рамадан это такой же харам, как участвовать в боях, ничего бы не изменилось.
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Анкалаева уважал, но теперь просто стыд, надеюсь, что он не станет чемпом, защиты раз в год нам не нужны, Перейра достойнейший боец, пусть у него все получится во всех весовых
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Ответ Тамагавк
Вы читали причину отказа Анкалаева?
Конечно читал, но многие бойцы мусульмане дерутся во время Рамадана, даже в гораздо меньших боях чем UFC300. Ближайший пример - Хабиб, он дрался в Рамадан в 2011, против Хамиза Мамедова.
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Ответ Homelander_666
Перейре респект за желание оставаться активным. Мага пусть дальше сидит и бросает вызовы в Иксе. Ему предлагали титульник в главном событии юбилейного турнира, но он слился. Теперь ставит условия Перейре насчёт место и времени проведения боя. К сожалению, рано или поздно он получит титульник, потому что в полутяжах ограничен выбор претендентов. Магомед очень разочаровал.
Полностью с тобой согласен!!!!
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Ответ Адам Нинуху
Он отказался из за того что у него пост был, это у вас безбожников нет ничего святого
А те, кто дерутся в трусах на потеху публике считаются безбожниками или нет?
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