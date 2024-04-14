Анкалаев предложил Перейре подраться в Абу-Даби: «Нокаутирую тебя в первом раунде»

Магомед Анкалаев предложил Алексу Перейре подраться в Абу-Даби.

На турнире UFC 300, который состоялся в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, защитил чемпионский титул в поединке с .

«Поздравляю, Алекс. Но я нокаутирую тебя в первом раунде. У тебя слабая челюсть. Проведем бой в Абу-Даби», – написал в социальных сетях полутяжеловес промоушена .

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