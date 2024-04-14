Анкалаев предложил Перейре подраться в Абу-Даби: «Нокаутирую тебя в первом раунде»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев предложил Алексу Перейре подраться в Абу-Даби.

На турнире UFC 300, который состоялся в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе, Перейра защитил чемпионский титул в поединке с Джамалом Хиллом.

«Поздравляю, Алекс. Но я нокаутирую тебя в первом раунде. У тебя слабая челюсть. Проведем бой в Абу-Даби», – написал в социальных сетях полутяжеловес промоушена Магомед Анкалаев.

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19 комментариев
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Абу-Даби🤡 все с тобой понятно, сиди дальше без титульных боев, а то всех так тянет в Абу-Даби подраться, где весь зал за мусульман топит
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Ответ Мадина Уйгурова
Как одним выражением показать, что ты не разбираешься в бойцах и не знаешь, что Анкалаев ударник.
Да да, видели мы этого ударника с Блаховичем
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В итоге бросится нюхать между ног
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-8
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Почему они сразу прячутся за Абу Даби?) Там поблажки?)
+2
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Ответ Мага осторожный
В итоге бросится нюхать между ног
Как одним выражением показать, что ты не разбираешься в бойцах и не знаешь, что Анкалаев ударник.
+7
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🤡🗿🗿🗿🗿🗿
+2
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+1
Как со старым поляком будет пытаться залежать, хромая на ногах?
+2
-1
+1
Боюсь, что Поатан своими киками может сломать ноги Маге
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Какой Абу-Даби? Дерись в мае с Перейрой или продолжай стоять в очереди. Правила игры в UFC простые. Может устроят реванш с Прохазкой, если тот согласится через три недели драться
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Понятно, Али.
Пойди Гетджи проверь лучше
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Перейра ещё 10 боёв провести успеет, пока Анкалаев готовиться будет
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Дрался последний раз в январе, отказался от титульного боя(!), и теперь предлагает подраться Перейре в октябре, 9 месяцев без боев! Да Перейра за это время 3 боя спокойно проведет, а у Анкалаева перерывы по году между боями. Как у кого-то потом поворачивается язык говорить, что его незаслуженно игнорируют?
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Оригинальнее ничего не мог придумать?
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Ответ Мадина Уйгурова
В этом бое ему ноги отбили, логично, что лез в борьбу. Но чтобы не выглядеть профаном стоило смотреть бои Маги против молдаванина, причем дважды, против Уокера. Ну, чтобы мат часть знать. Хотя о чем я. Для вас кавказский боец это повод для хейта без аргументов. У вас и Махачев нюхач, проводящий больше половины времени боя в стойке.
Какой то бзик у тебя с кавказем, будто тут люди не обсирают других а точнее всех и вся, но ты постоянно делаешь акцент на Кавказе сколько можно, расслабься уже
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Ответ Мадина Уйгурова
В этом бое ему ноги отбили, логично, что лез в борьбу. Но чтобы не выглядеть профаном стоило смотреть бои Маги против молдаванина, причем дважды, против Уокера. Ну, чтобы мат часть знать. Хотя о чем я. Для вас кавказский боец это повод для хейта без аргументов. У вас и Махачев нюхач, проводящий больше половины времени боя в стойке.
Да ему и Перейра ноги оторвет, какой смысл говорить, что он ударник если он и там бороться полезет?
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Ответ Андрей Лавров
Да ему и Перейра ноги оторвет, какой смысл говорить, что он ударник если он и там бороться полезет?
Ему с опасным нокаутером в стойке просто напросто зачем биться ало?
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